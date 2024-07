Featured

Auf gute Nachbarschaft: DRK veranstaltet Fest im Neubaugebiet Vogelkamp

Neugraben - Auf gute Nachbarschaft - Vieles hat sich im Neubaugebiet Vogelkamp in Neugraben-Fischbek in den vergangenen Jahren verändert, neben zahlreichen Einfamilienhäusern an neu angelegten Straßen gibt es Spielplätze, Kitas wie die DRK-Kita Storchenwiese am Weidengrasweg 2a und viele Grün- und Freiflächen.

Zeit, sich kennenzulernen: Deshalb startet in der DRK-Folgeunterkunft Am Röhricht, Am Röhricht 19, am Freitag,12. Juli, ein sommerliches Nachbarschaftsfest. Das Fest, zu dem alle herzlich willkommen sind, beginnt um 15 Uhr.

Das DRK-Team hat mit viel Energie und gemeinsam mit verschiedenen Initiativen Einiges organisiert: Für die Kinder gibt es Schmink- und Bastelaktionen sowie Malangebote. Wer will, kann sich ein Henna-Tattoo abholen. Neben Gegrilltem wird ein internationales Buffett aufgebaut.

Vor Ort vertreten sind: Stadtteilbüro Steg, Willkommen in Süderelbe, TV-Fischbek, In Via, das Spielmobil Falkenflitzer, Kulturwohnzimmer e.V. sowie die DRK-Teams der Unterkunft, der Elternlotsen und des Projektes Aufsuchende Väter- und Männerarbeit.