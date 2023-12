Neuer Name für die S-Bahn-Station: Aus Heimfeld wurde Heimfeld (TU Hamburg)

Heimfeld – Neuer Name und neuer Look: Die S-Bahn-Station Heimfeld wird mit dem aktuellen Fahrplanwechsel zur Station „Heimfeld (TU Hamburg)“. Der neue Name soll die Bedeutung der Technischen Universität für die ganze Stadt unterstreichen. Bis Ende 2024 sollen zudem die Modernisierungsmaßnahmen an der Station abgeschlossen sein.

Die neue Hintergleiswand samt Beschriftung auf den Bahnsteigen ist bereits fertiggestellt. Die Modernisierung der Decken und Stützen am Bahnsteig soll bis zum Ende des ersten Quartals 2024 erfolgen, der Abschluss aller Modernisierungsmaßnahmen an der S-Bahn-Station-Heimfeld (TU Hamburg) ist für Ende des kommenden Jahres vorgesehen.

„Die Technische Universität Hamburg hat eine herausragende Bedeutung für die gesamte Stadt, wissenschaftlich, aber auch gesamtgesellschaftlich. Sie ist identitätsstiftend für den Hamburger Süden und hat eine hohe integrative Kraft“, sagte Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.

Außerdem sagte der Senator: „Mit dem neuen Namen der nur 700 Meter entfernten S-Bahn-Station wollen wir diese Bedeutung unterstreichend und ihr gerecht werden. Wichtig ist zudem, dass wir dies mit einem Fahrplanwechsel kombinieren, der gerade für die Menschen im Süden Hamburgs eine deutliche höhere Kapazität auf der Linie S3 bedeutet und dadurch insbesondere den Komfort zwischen Neugraben und Hauptbahnhof deutlich erhöht.“

TU-Präsident Andreas Timm-Giel ergänzt: „Öfter, zuverlässiger und schöner von und zur TU Hamburg – mit einem S-Bahnhof, der unseren Namen trägt. Damit wird Hamburgs TU noch attraktiver, weil sie nun besser angebunden ist an das S-Bahn-Netz: Längere Züge, mehr Zuverlässigkeit, schnellerer Takt mit der S5 und der S3. Wir freuen uns, dass mit dem Fahrplanwechsel die Station S-Heimfeld nun auch TU Hamburg heißt und damit der Wissenschaftsstandort in Hamburgs Süden noch sichtbarer wird.“

Die Arbeiten an der Station werden fortgesetzt, um allen Fahrgästen bis Ende 2024 eine moderne und vollkommen neu gestaltete Station zu bieten, betonte Michael Dominidiato, Leiter Bahnhofsmanagement Hamburg.