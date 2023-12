Party-Highlight vor dem Fest: Harburgs Kultparty „Heavy Christmas" feiert Jubiläum

Harburg – Harburgs Kultparty feiert Jubiläum: Am Sonnabend, 16. Dezember, heißt es wieder „Heavy Christmas“ und das bereits in der 30. Auflage. Damit ist sie eine der am längsten existierenden Partyreihen in Hamburg.

Auch in diesem Jahr wird die vorweihnachtliche Party, die auch nach so vielen Jahren nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat, in der Helms-Lounge am Museumsplatz 2 gefeiert. Los geht es um 20 Uhr.

Einige Tage vor Weihnachten laden die fünf Freunde Arne Peters, Thomas John, Ingo Tietjen, Sven Juulsgaard und Frank Tomforde alte Bekannte und neue Freunde in die Helms Lounge, um das Fest der Feste mit einer rauschenden Weihnachtsparty einzuläuten.

Kein Wunder, denn es macht großen Spaß, die vielen Freunde aus der guten alten Partyzeit der 80er- und 90er-Jahre, mit denen man früher in Locations wie dem"Edelweiß" an der Bremer Straße, das "Top-Ten" an der Außenmühle oder dem "Renaissance-Club" in Hausbruch unterwegs war, wieder zu treffen.

Bereits seit 1992 laden die fünf Harburger Freunde unter dem Motto "Alte Bekannte treffen neue Gesichter" zur schon legendären „Heavy Christmas Party" ein. Mittlerweile genießt diese Party in Harburg Stadt und Land Kult-Status bei den jungen und alten Pistengängern.

Gleich am Eingang werden die Pistengänger mit einem Glühwein gegen die Kälte auf den Partyabend eingestimmt. Für einen Mix aus alten Disco-Klassikern, NDW, New Wave und aktuellen Chart-Hits sorgt DJ Michi. cb