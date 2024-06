Featured

Auswahl an 123 Ständen: Flohmarkt an der Alten Forst begeistert 2500 Besucher

Eißendorf – Am Wochenende sorgte ein Top-Ereignis an der Schule in der Alten Forst für Begeisterung: Sonnabend wurde an einer der größten Grundschulen Hamburgs der große Flohmarkt veranstaltet. Und der war auch in diesem Jahr ein Event, das gut ankam: Mehr als 2500 Besucher kamen nach Schätzung der Veranstalter zu dem von den Eltern der Drittklässler organisierten Veranstaltung.

Auch die Zahl der Stände war rekordverdächtig: Eigentlich ist das Ereignis mit 120 Ständen ausgebucht. Doch die Nachfrage war so groß, dass es 123 Stände gab, an denen alles „Rund ums Kind“ angeboten wurde.

„Der Flohmarkt war ein toller Erfolg. Viele Besucher, glückliche Käufer und Verkäufer“, sagte Mitorganisatorin Wiebke Leßniak, und betont: „Am Grillstand wurden 1.380 Bratwürste und zahlreiche Maiskolben für die Vegetarier unter den Besuchern verkauft.“

Die Cafeteria war gut besucht und mit vielen bunten Kuchen aus der Elternschaft bestückt. Wiebke Leßniak: „Außerdem wurden 400 bunte Tüten aus den Bauchläden der Kinder der dritten Klassen verkauft.“

Neben dem Flohmarkt und den vielen Gastro-Ständen waren der Besuch von HSV-Maskottchen Dino Hermann und das große Fußballturnier auf das sich die Klassen seit Wochen vorbereitet hatten, die Highlights.

Wiebke Leßniak: „Es war eine große Aufgabe, viel Arbeit und auch viel Freude für unser Orga-Team. Ich bin begeistert, dass alle sechs Klassen unserer Schule sich mit Ideen und Tatkraft eingebracht haben.“