Autohaus Tobaben: Exklusive Premiere für den neuen vollelektrischen Ford Explorer

Harburg – Vorhang auf für den neuen vollelektrischen Ford Explorer: Die Norddeutschland-Premiere findet am Freitag, 14., und Sonnabend, 15. Juni, im Autohaus Tobaben in der Buxtehuder Straße 84 bis 92 statt. An beiden Tagen gibt es von 10 bis 16 Uhr für die Besucher ein außergewöhnliches Programm.

„Ford Erfahren“ heißt es Freitag und Sonnabend exklusiv bei Tobaben: „Erleben Sie Ford Pro und Ford Adventurous Spirit an zwei außergewöhnlichen Aktionstagen. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art in Norddeutschland“, sagt Tobaben-Geschäftsführer Jan Busse.

Den Ford Ranger anfassen und hautnah erfahren auf dem Offroad Parcours oder Probefahrten mit dem neuen vollelektrischen Ford Explorer sowie Spaß und Erlebnisse für die ganze Familie warten auf die Besucher des Autohauses. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

„Das revolutionäre vollelektrische SUV, entwickelt und gebaut in Köln, wird Sie begeistern. Mit seiner kompakten Größe und seinem markanten Design sowie kurzen Ladezeiten ist der neue vollelektrische Ford Explorer bereit für jedes Abenteuer“, betont Jan Busse.