Auszeichnung für großes Engagement: 9. Rotary-Jugendpreis vergeben

Harburg – Sie bringen Kindern mit Migrationshintergrund das Schwimmen bei, organisieren Jugendarbeit in der Kirche oder engagieren sich in der Freiwilligen Feuerwehr für den Nachwuchs: Drei junge Menschen aus Harburg sind am Donnerstagabend im Heimfelder Hotel Lindtner mit dem Jugendpreis des Rotary-Clubs Hamburg-Harburg ausgezeichnet worden. Der Preis wurde bereits zum neunten Mal verliehen.

„Service Above Self“ gehört zu den grundlegenden Prinzipien von Rotary International und ist eine Leitlinie für jeden einzelnen Rotary Club. Im Sinne dieser Leitlinie verlieh der Rotary Club Hamburg-Harburg nach coronabedingter Pause in diesem Jahr wieder den mit 2000 Euro dotierten „Rotary Jugendpreis“ als Auszeichnung für Jugendliche, die sich in besonderer Weise durch ihren selbstlosen, ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und durch ihr soziales Engagement hervorgetan haben.

„Die Kandidaten werden dem Club von Sportvereinen, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen mit entsprechender Begründung vorgeschlagen“, sagt Rotarier Jugendpreis-Organisator Bert Stoklossa, und fügt hinzu: „In diesem Jahr gab es 15 Bewerbungen, aus denen die dreiköpfige Jury die drei Preisträger ausgewählt hat.“

Mit dem 1. Preis wurde die 16-jährige Lucie Schöttle ausgezeichnet. Sie organisiert ehrenamtlich beim TuS Harburg drei Mal in der Woche Schwimmunterricht für 7 bis 13-jährige Kinder und Jugendliche, die zum Großteil einen Migrationshintergrund haben. Sie freut sich über 1000 Euro Preisgeld.

Der 2. Preis ging an die ebenfalls 16-jährige Sofia Wolter. In der Kirchengemeinde St. Petrus organisiert sie Freizeiten, Ausfahrten und Projekte in der Jugend- und Frauenarbeit. Sofia Wolter darf sich über 500 Euro freuen.

Den 3. Preis erhielt Pascal Schliephacke von der Jugendfeuerwehr Harburg. Der 19-jährige kümmert sich um die Ausbildung des Feuerwehr-Nachwuchses, vermittelt ihnen die Grundlagen und organisiert Veranstaltungen. Er freut sich ebenfalls über 500 Euro.

Beim Clubabend im Lindtner wurde auch das Plakat für das diesjährige Entenrennen auf der Außenmühle präsentiert. In diesem Jahr wird die Benefiz-Veranstaltung am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 15 Uhr stattfinden. cb