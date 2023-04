Deutschlandstipendium: 120 Studierende der TUHH werden ein Jahr lang unterstützt

Harburg - In diesem Jahr wurden zum achten Mal in Folge Deutschlandstipendien an Studierende der TU Hamburg verliehen. Die Stipendiaten haben nicht nur überdurchschnittliche Studienergebnisse vorzuweisen, sondern haben in ihrem Leben auch Hindernisse überwunden und setzen sich gesellschaftlich ein.

Die 64 Bachelor- und 56 Masterstudierenden, die nun ein Jahr lang mit 300 Euro pro Monat unterstützt werden, erfüllen neben guten Noten mindestens ein weiteres Förderkriterium: Sie engagieren sich beispielsweise in Sportvereinen oder Parteien, haben einen Flucht- oder Migrationshintergrund, pflegen Angehörige oder sind alleinerziehende Eltern.

Vivienne Schwabe ist eine der Geförderten. Für sie bedeutet das Stipendium mehr Spielraum, sich ihre Studienzeit selbst einzuteilen: „So muss ich neben den Veranstaltungen nicht noch viel arbeiten. Das hilft sehr“, sagt die 22 Jahre alte Masterstudentin des Fachs Informatikingenieurwesen. Schwabe ermutigt daher auch Studierende im ersten Semester, sich für die nächste Förderrunde zu bewerben: „Viele sind zu Beginn des Studiums noch unsicher, ob sie sich auf Ausschreibungen bewerben können, aber man sollte es einfach probieren!“

Getragen wird die einkommensunabhängige und fachübergreifende Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen. Zu ihnen gehören unter anderem die Deutsche Bahn AG, die Hamburg Port Authority AöR und die Bundesdruckerei GmbH. In diesem Jahr waren außerdem erstmals TU-Alumni als Fördernde dabei. cb