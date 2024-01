Bauernprotest: Auch bei der Müllabfuhr gibt es heute Einschränkungen

Harburg – Die Bauernproteste, die wie berichtet am heutigen Montag im Hamburger Süden Teile des Hamburger Hafens lahm legten, haben auch zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr gesorgt.

„Wegen der heutigen Proteste der Landwirte gibt es in Hamburg erhebliche Verkehrsbehinderungen. Davon betroffen sind auch die Fahrzeuge der Müllabfuhr der Stadtreinigung Hamburg (SRH)“, teilte die Hamburger Stadtreinigung mit.

Sollten Leerungstermine der Abfuhr der Müllabfuhr nicht durchführbar sein, wird die SRH versuchen, noch in dieser Woche die notwendigen Nachleerungen zu veranlassen. Kunden, die ihre Behälter selbst bereitstellen, werden in diesem Fall darum gebeten, diese bis zur Leerung verkehrssicher am Straßenrand stehen zu lassen.

Die Sperrmüllabfuhr versucht, vereinbarte Abholungen umzusetzen. Bei nicht anzufahrenden Abholadressen tritt die SRH mit den Kunden in Kontakt, um einen alternativen Termin zu vereinbaren.

Die SRH weicht für Regiewege wie zum Kippen der vollen Müllwagen auf alternative Anlagen aus und setzt auch Ersatz-Müllwagen ein, um möglichst viele Haushalte noch heute anfahren zu können. Die Anzahl der betroffenen Haushalte kann zurzeit nicht beziffert werden, hieß es. cb