Bauernprotest geht weiter: Auch heute Behinderungen auf den Straßen im Süden

Harburg – Der Bauernprotest im Hamburger Hafen hat bis in die späten Abendstunden am Montag für Behinderungen auf den Straßen in Harburg gesorgt. Während die Proteste in der Hamburger City aufgelöst wurden und die Trecker abzogen, wurden die Blockaden rund um den Finkenwerder Ring und die Anschlussstelle Waltershof aufrechterhalten. Die Aufforderung der Polizei, die Blockade aufzulösen, wurde nicht befolgt.

Viele Menschen berichteten, dass sie Montagabend stundenlang auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gebraucht haben. Auch auf der A7 gab es noch abends einen langen Stau, der bis weit hinter die Anschlussstelle Marmstorf reichte (Foto).

Ein Teil der Bauern blieb die ganze Nacht vor Ort. Die Blockanden sollen weitergehen. Auch am Dienstag gibt es starke Verkehrs-Behinderungen im Süden der Stadt. cb