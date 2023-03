Benefizkonzert und Spenden: Harburg hilft Toro beim Kampf gegen den Krebs

Harburg – Unter dem Motto “Toro für Alle – Alle für Toro!” steht die Benefizveranstaltung für den an Krebs erkrankten Harburger Ausnahmekünstler Mentor A. Ejupi, besser bekannt als Toro, die am Sonnabend, 25. März in der Fischhalle veranstaltet wird.

Der weit über die Harburger Grenzen bekannte Künstler kämpft um sein Leben und seine Existenz. Seit fast vier Jahren ist Toro an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. In den letzten Wochen und Tagen hat sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert.

Harburger Künstler werden in der Fischhalle im Binnenhafen auftreten auf und sammeln Spenden für die Behandlung des schwer erkrankten Toro und für die Unterstützung seiner Familie. „Toro hat so viel für die Harburger Kulturszene getan“, sagt Fischhallenbetreiber Werner Pfeifer, „jetzt ist es an der Zeit etwas zurückzugeben“.

Frei nach dem Spruch „You`ll never walk alone“ treten bei der Veranstaltung Musiker wie Jan Schröder, Werner Pfeifer und die Hafenbande, sowie weitere Musiker auf. Die Musiker verzichten auf ihre Gage.

Der Eintritt beträgt 20 Euro und kommt der Familie zugute. Toros Tochter Alketa wird mit dabei sein. Es können auch Bilder von Toro gekauft werden.

Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 25. März bereits um 18.30 Uhr mit einem Auftritt von Jan Schröder. Dann folgen Werner Pfeifer und die Hafenbande und in loser Reihenfolge die anderen Musiker.

Zwischendurch stehen zahlreiche Bilder zum Verkauf. „Für Toro ist gerade der Verkauf seiner Bilder eine große Anerkennung und die beste Medizin“, sagt Toros Tochter Alketa. Der Eintritt kostet 20 Euro, weitere Spenden sind erwünscht, Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Wer nicht so lange warten will und Toro und seiner Familie kurzfristig helfen möchte, hat dazu auf der Online-Fundraising-Plattform „GoFundMe“ die Möglichkeit. Dort wurde eine Spendenaktion für Toro und seine Familie ins Leben gerufen. Weitere Infos unter www.gofundme.com unter dem Stichwort Toro. cb