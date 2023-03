Röhrenbunker im Binnenhafen wieder zugänglich: Erste Führung ausgebucht

Harburg – Die Öffnung des Röhrenbunkers im Binnenhafen stößt bei den Menschen gleich zu Beginn auf großes Interesse: Die erste Führung der Geschichtswerkstatt Harburg, die am Sonnabend, 4. März, stattfindet, ist bereits ausgebucht.

Der Röhrenbunker im Harburger Binnenhafen hält als stummer Zeitzeuge die Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und ihre Folgen wach und ist Mahnmal gegen Krieg und Vergessen. Es ist ein Röhrenbunker aus dem 2. Weltkrieg. Er wurde – wie zahlreiche andere Bunker im Harburger Stadtgebiet – als Luftschutzraum für die Zivilbevölkerung gebaut.

Wie berichtet hat die Geschichtswerkstatt die Anlage am Kanalplatz wieder begehbar gemacht und auch für eine Infotafel am Eingang gesorgt.

Doch die Pläne für den Bunker gehen weiter: Die Geschichtswerkstatt Harburg eröffnet den Röhrenbunker auf dem Kanalplatz für eine neue Zukunft als Lern- und Erinnerungsort, an dem der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit als Teil der Geschichte Harburgs anschaulich vermittelt werden können. Der Bunker soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Monatelang wurde von den Mitgliedern in dem Bunker gearbeitet. Die Elektrik wurde erneuert und das Innere mit den zwei Röhren wieder weitestgehend in den Original-Zustand versetzt.

Jetzt ist es so weit: Am Sonnabend, 4. März, wird die Geschichtswerkstatt von 15 bis 16 Uhr erstmals eine öffentliche Führung durch den Röhrenbunker am Kanalplatz anbieten. Doch die ist bereits ausgebucht.

Am Sonntag, 23. April, findet der „Tag der Geschichtswerkstätten im Röhrenbunker“ statt. Auf dem Programm stehen von 14 bis 18 Uhr Besichtigungen und Gespräche mit Mitgliedern der Geschichtswerkstatt Harburg. cb