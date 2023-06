Hafensounds: Benefizkonzert der Hafen-Lions in der Harburger Fischhalle

Harburg – In wenigen Tagen findet nach langer Coronapause wieder ein Benefizkonzert in der Fischhalle statt: Am Sonntag, 18. Juni, lädt der Lions-Club Hamburg-Harburg Hafen zum Event „Hafensounds“ ein, um Spenden für bedürftige Kinder in Harburg zu sammeln und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Auf der Open-Air-Bühne stehen fünf unterschiedliche Music-Acts: Das Festival beginnt bereits um 11 Uhr, der erste Auftritt des Seevetaler Künstlers Julian Rasmussen startet um 12 Uhr. Es folgen um 13 Uhr Werner Pfeifer und die Hafenbande mit Balladen, Chansons und Hafenliedern. Ab 14 Uhr ist Indiepop aus Schweden von der Band Leading Edge zu hören, anschließend spielt Julia Schilinski und Band aus Hamburg sowie zum Abschluss Daniel Kahn, der bereits bei mehreren Auftritten im Harburger Hafen seine Zuhörer als Jiddischer Liedermacher begeisterte.

Das Festival, das von dem lokalen Lionsclub Hamburg-Harburg Hafen ins Leben gerufen wurde, bietet eine einzigartige Gelegenheit, großartige Musik zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Der Erlös aus dem Benefizkonzert "Hafensounds" kommt direkt den Kindern in Harburg zugute. Die Spenden werden für Bildungs- und Freizeitangebote für benachteiligte Kinder verwendet, um ihnen bessere Chancen für ihre Zukunft zu geben. Die Organisatoren setzen sich dafür ein, dass alle Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Talente zu entfalten und ihre Träume zu verwirklichen.

Neben den musikalischen Darbietungen bietet das Festival auch kleine kulinarische Leckereien, die in der Fischhalle bereitgestellt werden. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Gemeinschaft zu unterstützen und gleichzeitig das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer zu würdigen.

Tickets für das Benefizkonzert "Hafenklänge" sind ab sofort zum Preis von 35 Euro im Vorverkauf in der Fischhalle erhältlich. Die Tageskasse öffnet um 11 Uhr. cb