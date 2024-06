Featured

Bereit fürs Sommermärchen: Stimmung beim Public Viewing In der Bruzzelhütte

Harburg – Die Bruzzelhütte ist bereit für ein neues Sommermärchen: Am Mittwochabend stimmte beim Public Viewing die Stimmung in der Bruzzelhütte an der Bremer Straße. Rund 150 Fußballfans strömten an dem herrlichen Sommerabend in den Kultimbiss an der Bremer Straße, um bei Currywurst und Pommes den 2:0 Sieg gegen Ungarn zu genießen. Deutschland ist im Achtelfinale.

Es war die zweite Live-Übertragung dieser EM im Open-Air-Bereich. Eigentlich war es alles ganz anders geplant: Bruzzelhütten-Chef Stefan Labann wollte seinen Gästen wieder etwas besonderes bieten und ließ aus knapp 1000 Paletten eine Tribüne errichten.

Allerdings bekam er nicht mehr rechtzeitig die Genehmigung für die Holz-Tribüne. „Es war meine eigene Schuld, ich hätte früher mit den Planungen anfangen sollen“, sagte Stefan Labann am Mittwoch gegenüber harburg-aktuell. Und: „Das Bezirksamt hat am Freitag bis 15 Uhr noch alles versucht, die Genehmigung zu bekommen, aber wir waren einfach zu spät dran."

Dann musste schnell gehandelt werden: Die Paletten wurden ruckzuck mit Gabelstapler, Lkw und vielen Helfern wieder abgebaut, um bis zum Abend fertig zu sein. Pünktlich zum Anpfiff gegen Schottland war der Außenbereich wieder mit "normalen" Stühlen und Tischen ausgestattet.

Übertragen werden alle Deutschland-Spiele bei der Europameisterschaft. Tischreservierungen sind nicht möglich. Labann: „Wer zuerst kommt, bekommt die besten Plätze.“

Das Spiel Deutschland gegen die Schweiz, wird am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr angepfiffen.