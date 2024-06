Featured

Grünanlage komplett eingezäunt: Park im Göhlbachtal wurde voll gesperrt

Harburg – Wer in den Park im Göhlbachtal möchte, hat bis zum 16. Juli – also noch knapp vier Wochen - keine Chance: Die komplette Parkanlage wurde gesperrt. Und das nicht nur teilweise, sondern vom Hastedtweg in der City, bis zu dem Weg, der in Höhe Handelsschule durch den Gartenbauverein zur Bremer Straße führt – komplett dicht.

Wie berichtet wird die gesamte Grünanlage aufgewertet und modernisiert. Und dazu gehören auch neue Wege. „Damit diese lange schön bleiben, dürfen sie bis Mitte Juli nicht mit dem Fahrrad, dem Roller oder anderen Fahrzeugen befahren werden“, teilte das Bezirksamt vor einigen Wochen mit.

Doch nun kam die Vollsperrung. Wir haben im Bezirksamt nachgefragt, warum das Areal komplett eingezäunt wurde: „Leider haben sich die Besucher der Grünanlage nicht an den Hinweis gehalten, die instandgesetzten Wege nur zu begehen und das Befahren mit Fahrrädern, Rollern und anderen Fahrzeugen zum Schutz des neuen Belags zu unterlassen“, sagte Sandra Stolle, Pressesprecherin des Bezirksamts, und fügt hinzu: „Einige Wegeabschnitte müssen dadurch bereits schon jetzt wieder ausgebessert werden, was mit erneuten Kosten verbunden ist.“

Sandra Stolle ergänzt: „Damit sich der Belag jetzt sicher setzen kann, müssen wir die Anlage vollständig - auch für den Fußverkehr - sperren. Die Sperrung wird bis zur Eröffnung am 16. Juli aufrechterhalten.“