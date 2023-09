Besseres Fahrradparken in Harburg: Bezirk bekommt mehr Fahrradbügel

Harburg – Wer regelmäßig mit dem Fahrrad in die City zum Einkaufen fährt, kennt das Problem: Die Stellplätze an den Fahrradbügeln sind oft besetzt. Freie Plätze oft Mangelware oder zu weit weg vom Zentrum.

Das soll sich jetzt ändern: Das Bezirksamt Harburg baut die Fahrradinfrastruktur deutlich aus. Damit soll das Fahrradfahren in Harburg komfortabler und sicherer werden sowie noch mehr Menschen dazu bewegen, das Fahrrad als gut zugängliches und praktisches Alltagsverkehrsmittel zu nutzen.

Neben dem Bau von Radverkehrsanlagen werden Fahrradabstellmöglichkeiten im ganzen Bezirk geschaffen. Hierfür hat der Bezirk aktuell einen Auftrag zur Erstellung eines Fahrradbügelkonzeptes als Grundlage eines flächendeckenden Ausbauprogramms ausgeschrieben.

„Aufgabe des zu beauftragenden Büros wird es sein, im Bezirk Harburg den Bestand und den Bedarf von Fahrradbügeln im öffentlichen Raum zu analysieren und eine Datengrundlage zu erstellen, auf dessen Basis künftige Maßnahmen geplant werden können. Ziel ist der Aufbau eines flächendeckenden Parkangebotes für alltägliche Ziele – aber auch an Freizeit- und Ausflugsorten“, sagt Sandra Stolle aus der Presse-Abteilung des Bezirksamts.

Im Rahmen der Erstellung des Fahrradbügelkonzeptes ist ein digitales Beteiligungsverfahren vorgesehen. Harburger bekommen so die Möglichkeit, ihre Wünsche an die Harburger Verwaltung einfach und ortsgenau heranzutragen und Standorte mit Abstellbedarf in den Prozess einzubringen. Unabhängig vom Start der Online-Beteiligung, über die noch gesondert informiert wird, nimmt das Bezirksamt jederzeit Standortvorschläge für weitere Fahrradbügel unter info@harburg.hamburg.de entgegen.

Noch vor dem Start des großen Fahrradbügelprogramms werden bereits ab September an vielen Standorten im Bereich der Harburger Innenstadt, in Heimfeld und in Neugraben rund 100 zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem zentralen Bereich rund um das Harburger Rathaus.