Grundschule An der Haake: Neu gepflanztes Heckenlabyrinth eingeweiht

Hausbruch – Einen Grund zur Freude gab es am heutigen Freitag an der Grundschule An der Haake in Hausbruch: Das neu gepflanzte Heckenlabyrinth wurde eingeweiht. Im Beisein der vierten Klassen griffen Projektleiterin Sofie Böckstiegel und Schüler Sisaj zur Schere und schnitten das Flatterband des 10 mal 20 Meter große Heckenlabyrinth durch.

„Damit ging ein großer Wunsch der Schüler in Erfüllung, denn sie hatten sich seit längerem so ein Labyrinth zum Verstecken und Spielen gewünscht. Vor allem die vierten Klassen waren an der Umsetzung und einigen Nachpflanzungen beteiligt“, sagte Sofie Böckstiegel gegenüber harburg-aktuell.

Gefördert wurde das Vorhaben mit 5.000 Euro durch das Deutsche Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble. Mit der Aktion „Schulhofträume“ wird deutschlandweit die nachhaltige und naturnahe Umgestaltung modernisierungsbedürftiger Außenbereiche von Schulen und die Errichtung „grüner Klassenzimmer“ im Außenbereich von Schulen mit insgesamt 100.000 Euro gefördert.

Damit werden die oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit neuen Aufenthaltsbereichen im Freien, naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet. Zumeist die gesamte Schule, allen voran die Schülerinnen und Schüler selbst, sind daran beteiligt.

Die Schüler der Grundschule An der Haake und der Förderschule Nymphenweg können jetzt in einem aus vielen Büschen bestehenden Irrgarten auf ihrem Schulhof verstecken spielen. Als für alle zugängliches, naturnahes Spielelement entsteht ein Begegnungsraum für die Schüler der beiden Schulen. Dieser ist besonders wertvoll, da sich die beiden Schulen in Zukunft einen Schulhof teilen werden. Die Idee hatten die Schüler selbst.

Im Anschluss gab es für alle fleißigen Schüler gesunde Obst-Snacks und Getränke in der Cafeteria der Schule. cb