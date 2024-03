Bilanz bei der FF Tötensen: Ehrungen, Beförderungen und 39 Einsätze

Tötensen – Großer Zuspruch bei der Jahreshauptversammlung der FF Tötensen: Alle Plätze im Gerätehaus der Feuerwehr waren besetzt, als Ortsbrandmeister Joachim Kröhnke-von der Weihe die Sitzung eröffnete.

Die Einsatzabteilung hat 41 Mitglieder, zwei davon Frauen. In der Jugendfeuerwehr sind 14 Jugendliche mit drei Mädchen. Die Altersabteilung hat 26 Mitglieder. Die Jugendfeuerwehr jubiliert dieses Jahr mittlerweile mit 25 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Tötensen.

Mit über 600 Mannstunden, in denen acht Menschenleben in Gefahr waren und anschließend alle an den Rettungsdienst übergeben wurden, leisteten die Aktiven 39 Einsätze. Elf davon waren Brandeinsätze, von den 28 Technische Hilfeleistungen waren elf Verkehrsunfälle. Bei den Diensten kamen über 2500 Mannstunden zusammen. Mit dem örtlichen Kindergarten besteht ein guter Kontakt, sowohl im Gerätehaus als auch im Kindergarten traf die Ortswehr sich mit den Kindern zur Brandschutzerziehung.

Der Jugendwart Dominik Grusemann berichtete vom dritten Platz von 81 teilnehmenden Jugendwehren beim Hanstedter Marsch, bei dem es nicht nur durch die abwechslungsreiche Natur geht, sondern auch feuerwehrtechnisches sowie Allgemeinwissen, Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt sind. Weitere Teilnahmen gab es am Zeltlager in Schweden mit Kanutour und Lagerfeuer sowie am Gemeindejugendfeuerwehrtag in Leversen-Sieversen.

Gemeindebrandmeister Dirk Behmer gab freudig bekannt, dass mittlerweile über 50 Kinderfeuerwehren in Landkreis Harburg existieren. Das Ausbilderteam der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde sucht Verstärkung, interessierte Feuerwehrmitglieder können sich an den Gemeindeausbildungsleiter Benjamin Eisenschmidt in der Ortswehr Leversen-Sieversen melden. Ebenfalls Verstärkung sucht der in der Ortswehr Nenndorf ansässige Musikzug der Freiwilligen Feuerwehren Rosengarten, Ansprechpartner ist der Musikwart Hartmut Zerwer.

Als Dank und in Anerkennung ihrer Leistungen wurden vom Gemeindebrandmeister mit dem Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Peter Rademacher, Andre Kahnebley für 40 Jahre und Sven Früchtenich für 25 Jahre, geehrt.

Anschließend beförderte er Sven Boesen zum Hauptlöschmeister, Sven Meyer zum Löschmeister, Julian Diedrichsen zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, Frank Erhorn, Lorenz Freier und Philipp Schult zu Hauptfeuerwehrmännern sowie Philip von Cramm, Mark Eichholz, Tim Erhorn, Markus Kowski, Marcel Kuhn, Christian Schmidt, Connor von der Weihe und Ivo Westendorf zu Feuerwehrmännern. cb