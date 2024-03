Rekord bei „Harburg räumt auf“: 200 Teilnehmer machten „Klar Schiff“

Harburg – Das war ein Erfolg auf ganzer Linie: Bei der Aktion „Harburg räumt auf“, die seit vielen Jahren vom Harburg Marketing organisiert wird, haben am Freitag rund 200 Personen teilgenommen und im Binnenhafen und in der City Müll gesammelt. Vormittags war der Binnenhafen an der Reihe und nachmittags wurde in der City aufgeräumt. Viele holten sich auch an den Aktionstagen Greifer und Müllsäcke in der Harburg Info ab und sammelten Müll ein.

„So viele Helfer hatten wir noch nie“, jubelte Citymanagerin Antonia Marmon. Alle 200 Müllsäcke waren vergriffen und es mussten im Handelshof noch weitere Müllgreifer gekauft werden. Marmon: „Es war einfach eine großartige Leistung aller Teilnehmer.“

Neben Schulen und Kindergärten, die vormittags im Binnenhafen „Klar Schiff" machten, hatten sich auch viele Privatpersonen und Firmen zu der Aktion angemeldet. Mit dabei waren beispielsweise die Marmstorfer Jäger, das Privathotel Lindtner, die Bureau Veritas German Holding GmbH, Kunz Hörsysteme, die Kita Rathausspatzen, Schlagersänger Peter Sebastian und Künstler Ralf Schwinge.

Die TUHH war mit zehn Personen des Instituts Technische Biokatalyse dabei gewesen, die Sparkasse Harburg Buxtehude packte mit fünf Mitarbeitern mit an. Und das war noch nicht alles: Die Sparkasse sponserte für alle Teilnehmer der Aktion Fischbrötchen von Mimi Kirchner zur anschließenden Stärkung.

Kuriose Gegenstände, die aufgesammelt wurden, waren in diesem Jahr mehrere Paar Schuhe, eine Autofelge, eine tote Ratte, eine Brille und sogar ein Handy landete im Müllsack. cb