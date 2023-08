Blütenpracht im Dauerregen: Vor den Toren Harburgs blühen die Sonnenblumen

Harburg – Wenn Anfang August die Sonnenblumen vor den Toren Harburgs blühen, dann läuft der Sommer auf Hochtouren. Es ist heiß und es macht Spaß draußen unterwegs zu sein. Normalerweise.

Doch in diesem Jahr lassen selbst die Sonnenblumen die Köpfe hängen, angesichts des Dauerregens, der seit vielen Tagen in Harburg Stadt und Land herunterkommt.

Bereits der Juli war zu nass, und auch im August ist derzeit keine Besserung in Sicht. Auch in den kommenden Tagen bleibt es regnerisch und die Sonne zeigt sich nur selten am Himmel.

Doch auch bei schlechtem Wetter sind die Sonnenblumen ein Farbspektakel, das für gute Laune sorgt. Auf den Selbstpflückfeldern, wie etwa in Ehestorf, kann man sich für etwas Kleingeld die gute Laune abschneiden und mit nach Hause nehmen. cb