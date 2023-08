Positive Bilanz: Sommer im Park lockte 3000 Besucher in den Stadtpark

Harburg – Die Veranstalter sind zufrieden: Das Kulturevent Sommer im Park war ein voller Erfolg. Mehr als 3.000 Besucher kamen nach Informationen der Organisatoren an die Harburger Freilichtbühne in den Harburger Stadtpark.

Vom 25. bis zum 30. Juli belebten Musik, Kunst, Ferienprogramm, Theater, Tanz und viele glückliche Gesichter die Harburger Freilichtbühne. Das Programm lockte Harburger und Besucher aus ganz Hamburg und dem Umland trotz des regnerischen Wetters runter von der Couch und rein in den Harburger Stadtpark.

Der Harburg Marketing e.V. organisierte dieses Event gemeinsam mit dem Knust Hamburg, dem Stellwerk Hamburg und Marias Ballroom. Das „Theater im Park“ des antikyno und „Harburg feiert Vielfalt“ der Lokalen Partnerschaften für Demokratie Harburg & Süderelbe in Kooperation mit der Sicherheitskonferenz Harburg und dem Harburger Integrationsrat, wurden ganzheitlich in das Event „Sommer im Park“ integriert.

Ein Highlight war wie berichtet das Konzert von „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“ am 29. Juli. Mehr als 600 Fans sangen gemeinsam Songs wie „Hamburg meine Perle“ und „Fliegen“. Die zahlreichen weiteren Acts begeisterten ebenfalls das Publikum. Tadday, David Ost, Like Mint, MYA, Matthias Eike, Jette Jukebox, Peter Sebastian, Frollein Motte, Jawbone, Steve Baker & the Lifewires, Maura, Tramper, Lasko & Basic 47 und Quel Bordel ließen das Publikum tanzen.

Die GlitterGewitter-Party versorgte die Besucher mit Beats aus den 80er, 90er und 2000ern. Im Fokus stand in diesem Jahr erstmalig auch ein buntes Ferienprogramm. Der Outdoorharp-Workshop, sportliche Aktionen von „Parksport“ sowie der Theaterworkshop der Volkshochschule und das Kindertheater „Kommissar Pferd“ ließen zahlreiche Kinderaugen leuchten.

Apropos Theater: Das Harburger antikyno hat für den „Sommer im Park“ gleich zwei Lovecraft-Inszenierungen entwickelt. Neben dem Stück „Dagon“, welches auf der Bühne gezeigt wurde, konnte man an ganzen acht Theaterspaziergängen zum Thema „Das Grauen von Harburg“ teilnehmen.

Der Harburger Stadtmaler Ralf Schwinge war vor Ort und malte mit dem Publikum an vier Tagen zwei Gemeinschaftsbilder mit „Sommer im Park“-Bezug, die nun für den guten Zweck versteigert werden. Die Führung durch die Sammlung Falckenberg war für „Sommer im Park“-Besucher kostenfrei und restlos ausgebucht.

Den Abschluss des Events bildeten die Harburger Sportlerehrung sowie das Fest „Harburg feiert Vielfalt“. Im Rahmen des Integrationsfestes haben sich etwa 20 Institutionen auf der Eichenwiese mit verschiedenen Aktionen vorgestellt. Auch auf der Bühne war viel los: Es folgten musikalischen Darbietungen über Tanzperformances bis hin zu Mitmachaktionen.

Die Veranstalter entwickelten im Vorfeld ein umfassendes Konzept, um die Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit während des Events zu gewährleisten. Die neue E-Bike Ladestation, die der Harburg Marketing e.V. gemeinsam mit dem Harburger Turnerbund und der Sparkasse Harburg-Buxtehude für Harburg angeschafft hat, wurde voller Freude genutzt und die Fahrradgarderobe bot mehreren Hundert Besucher einen sicheren Platz für ihr Bike. cb