Bunte Streetart kann den Spaziergang an einem schönen Wintertag aufpeppen

Heimfeld - Kalt, klar mit viel Sonne. So ein Februar-Wetter lädt an einem Sonntag zu einem Spaziergang ein. Wer Lust auf Streetart hat, dem sei ein Abstecher zur Flutschutzwand am Bostelbeker Hauptdeich empfohlen.

Dort sind, trotz Winterzeit mit kurzen, dunklen und oft schmuddeligen Tage, einige neue "Meisterwerke" entstanden. Es sind vor allem Graffiti Styles, Schriftzüge, die neu auf der Wand sind. Einige sind im Wildstyle, bei dem die Buchstaben an sich verschnörkelt und teilweise nur schwer zu erkennen sind. Aber auch Graffiti im Stil der Streetart, bei denen das Bild im Vordergrund steht, sind zu finden. zv