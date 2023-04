Bunter Lindwurm aus vielen Wanderern: Megamarsch machte Station in Harburg

Harburg – Regenjacken, Mützen und wasserdichte Rucksäcke: Ab kurz nach 15 Uhr zog sich am Sonnabend ein bunter Lindwurm aus fast 1900 Wanderern durch Harburg. Es waren die Teilnehmer vom Hamburger Megamarsch: 100 Kilometer Wandern, einmal auf dem grünen Ring rund um die Hansestadt.

Die Bedingungen waren nicht gerade optimal: Bei regnerischem Wetter und unangenehmen Wind war wetterfeste Kleidung angesagt. Um 12 Uhr hatte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) in Finkenwerder den Startschuss gegeben. Nach gut drei Stunden erreichten die ersten Teilnehmer Harburg.

Die Strecke führte die Teilnehmer durch Kleingärten und Parks durch Heimfeld, Eißendorf und Harburg. Am Gottschalkring wurde an der Ampel die Bremer Straße überquert. Durch den Schulgarten des Stadtparkt ging es zur ersten Verpflegungsstation, die in der Sporthalle Baererstraße eingerichtet war.

Dann ging es weiter Richtung Neuländer See zur A1, wo die Strecke auf die nördliche Elbseite wechselte. Die ersten Teilnehmer erreichten das Ziel in Teufelsbrück um 3 Uhr nachts. Die Bedingungen waren für viele Teilnehmer zu hart: Nur 851 Wanderer erreichten das Ziel. cb