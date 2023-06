Der Hafencampus wächst: TUHH feiert Richtfest im Binnenhafen

Harburg – Der Hafencampus im Binnenhafen wächst: Am Donnerstag wurde in der Harburger Schloßstraße 20, Richtfest gefeiert. Der Richtkranz wurde am modernen Anbau des historischen Thörl-Verwaltungsgebäudes hochgezogen. Das unter Denkmalschutz stehende Thörl-Gebäude war 1979 das Gründungsgebäude der TUHH und wird umfangreich saniert. Die Bauarbeiten haben 2021 begonnen.

Im neuen Anbau entstehen moderne Werkstätten und Forschungshallen, während das denkmalgeschützte Hauptgebäude überwiegend Büroraum bietet. Als Gründungsgebäude der Technischen Universität in Harburg hat der Gebäudekomplex eine ganz besondere Bedeutung für den Standort im Harburger Hafen, dort befand sich in den ersten Jahren die Bibliothek der noch jungen Forschungsuniversität.

Der Bestandsbau, der in den Jahren vor und nach dem ersten Weltkrieg entstanden ist, hat 5.000 Quadratmeter Bruttoschossfläche. Durch den neuen Anbau wächst die Fläche um weitere 1700 Quadratmeter. Der Neubau soll März 2024 und der Bestandsbau Dezember 2024 fertiggestellt sein. cb