Der Radwanderbus ist wieder unterwegs: Elb-Shuttle startet am 1. Mai in die Saison

Seevetal - Der Radwanderbus mit dem Fahrradanhänger ist wieder im Landkreis Harburg unterwegs: Der Elb-Shuttle startet pünktlich am 1. Mai in seine mittlerweile zwölfte Saison. Der Radwanderbus mit Fahrradanhänger verbindet bis Oktober die Gemeinden Seevetal, Stelle, die Stadt Winsen (Luhe), die Samtgemeinde Elbmarsch untereinander und hat zudem am Bahnhof Bergedorf Anschluss an die S-Bahn. Der große Vorteil: Die Fahrt mit dem Radwanderbus und die Mitnahme des Fahrrades sind kostenfrei

Der Radwanderbus fährt samstags, sonntags, und an Feiertagen von Bergedorf aus dreimal täglich über dreißig Erlebnispunkte südlich der Elbe an. Nach Lust und Laune kann an den Elb-Shuttle-Haltestellen entlang der Strecke beliebig ein- und ausgestiegen werden, um bekannte (Lieblings-)plätze zu erleben und neue zu entdecken.

Ganz gleich ob der Sinn nach Bewegung, Natur, Kunst, Technik, Genuss oder Ruhe steht, die wunderbare Landschaft der Winsener Elbmarsch hat mit ihrer Vielfalt an Freizeit- und Gastronomieangeboten einiges zu bieten. Den Fahrplan gibt es im Netz unter www.elb-shuttle.de

Die Fahrt mit dem Radwanderbus ist kostenfrei, dazu gehört auch die Mitnahme von bis zu fünfzehn Fahrrädern auf einem Niederfluranhänger. Hunde, selbstverständlich angeleint, dürfen ebenfalls kostenfrei mitfahren. Der Elb-Shuttle kann natürlich auch ohne Fahrrad kostenfrei genutzt werden, um bequem und stressfrei die Region zu erkunden.

Der Radwanderbus ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Winsen (Luhe), der Gemeinden Seevetal und Stelle, der Samtgemeinde Elbmarsch und des Landkreises Harburg. cb