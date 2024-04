Gedenken in Harburg: Zu Fuß und mit dem Fahrrad zu den Stolpersteinen

Harburg – Es ist immer wieder ein bewegender Moment, wenn der Kölner Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Regelmäßig ist er in Harburg, um auch im Süden Hamburgs weitere Stolpersteine zu verlegen.

Mehr als 250 Stolpersteine liegen in Harburg als Erinnerung an die zahlreichen Opfer. Die "Initiative Gedenken in Harburg" wird nun an zwei Terminen Stolpersteinrundgänge beziehungsweise -Radfahrten durchführen. „Wir werden die Steine mit neuem Glanz versehen und über die jeweiligen Opfer berichten“, sagt Klaus Barnick von der "Initiative Gedenken in Harburg".

Auf zwei bis drei verschiedenen Touren werden unter sachkundiger Führung durch Mitglieder der Initiative Gedenken in Harburg einige der 254 Stolpersteine besucht, die an das Schicksal von Harburger Opfern des Nationalsozialismus erinnern. Treffpunkt ist am Sonntag, 5. Mai, um 11 Uhr vor dem Harburger Rathaus

Zudem wird an einem weiteren Termin eine Stolpersteinrundfahrt veranstaltet. Mit dem Fahrrad werden in Harburg einige der 254 Stolpersteine besucht. Der Treffpunkt ist am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr am Harburger Rathaus.

Interessierte, die an der Fahrradrundfahrt teilnehmen möchten, werden gebeten sich unter Info@gedenken-in-harburg zuvor anzumelden.