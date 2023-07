Die Gemeinden Seevetal und Neu Wulmstorf legen Standesamt zusammen

Landkreis - "Wegweisende Zweckvereinbarung" nennt man es, wenn angesichts von in Zukunft fehlenden Arbeitskräften und Sparmaßnahmen die Gemeinde Seevetal und die von der Einwohnerzahl etwa halb so große Gemeinde Neu Wulmstorf ihre Eigenständigkeit als Standesamtbezirk aufgeben und in dem Punkt fusionieren.

Bereits Anfang kommendes Jahres soll ein gemeinsames Standesamt an den Start gehen, das dann für rund 67.000 Menschen zuständig ist. Im Standesamt werden alle Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie alle dafür wichtigen familien- und namensrechtlichen Dinge erfasst.

Der Zusammenschluss gilt als Pilot, um Erfahrungen zu sammeln, wie zwei Verwaltungen eine Aufgabenerledigung bündeln können. Demnach könnten noch weitere Fusionen anstehen.

„Mit dem Modell sind wir in der Lage, unsere Aufgaben weiter zu erfüllen, auch wenn wir nicht mehr alle freiwerdenden Stellen aufgrund der Arbeitsmarktlage mit Fachkräften nachbesetzen können", so Tobias Handtke, Bürgermeister in Neu Wulmstorf.

Trauungen werden auch nach der Fusion in Zukunft sowohl in Seevetal, wie auch in Neu Wulmstorf stattfinden. zv