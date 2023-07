Villa Kunterbunt: Kitaleiterin nach 32 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Rönneburg - Mit Blumen, Musik von Singer-Songwriter Christian Emmert und vielen Umarmungen ist Brigitte Pawlick-Overdick, Kitaleiterin der DRK-Kita Villa Kunterbunt, nach 32 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden.

Katja Philipp, Geschäftsführerin DRK gemeinnützige Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH, und DRK-Vorstand Harald Halpick dankten der "sehr herzlichen, offenen und zugewandten Pädagogin, die ihre Aufgabe mit Leidenschaft erfüllt hat." Dass am Ende der Verabschiedung alle Gäste die "Reise nach Jerusalem" spielen werden, wusste da noch niemand.

Der Liebe wegen war Brigitte Pawlick-Overdick, gebürtig aus Franken, nach Hamburg gekommen und hatte die Kitaleitung im Heinrich-Buchholz-Haus in der Vogteistraße 23 im Jahr 1991 übernommen.

Ein von den Kolleginnen und Kollegen liebevoll zusammengestelltes Video ließ die Höhepunkte der vergangenen Jahre für sie und die Gäste beim Abschied noch einmal lebendig werden: die großen Sommerfeste, mit denen sie das Haus auch im Stadtteil bekannt machte. Die vielen Kitareisen, unter anderem nach Ahausen. Und die Spiele, die für Brigitte Pawlick-Overdick immer dazugehörten. Egal, ob Kinder oder Erwachsene: Mitgemacht haben alle.

Als neues Leitungsduo sind ihr ehemaliger Stellvertreter Max Nestel und Christian Bierwirth, Kitaleiter in der DRK-Kita Wilma in Wilhelmsburg, für die Villa Kunterbunt, in der 150 Kinder betreut werden, ab August gemeinsam im Dienst.

So ganz geht Brigitte Pawlick-Overdick übrigens nicht: In der neu eingerichteten Töpfer-Werkstatt der Kita gibt sie einmal wöchentlich Kurse für die Kinder. cb