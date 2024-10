Featured

Dreharbeiten für neuen „Tatort": Maria Furtwängler ermittelt im Alten Land

Jork – Äpfel, Bioanbau und eine Leiche ohne Kopf: Der Tatort war zu Gast im Alten Land. Am Dienstag fand ein Drehtermin für den neuen NDR-Tatort mit dem Arbeitstitel 'Die Königin' auf einer Tankstelle in Jork am Osterminnerweg statt.

Dort ermittelt Maria Furtwängler aktuell in ihrer Rolle als Kommissarin Charlotte Lindholm in einem ungewöhnlichen Todesfall. Ein Hofhelfer wurde geköpft, doch der Kopf ist verschwunden. In den Fokus der Ermittlungen gerät die Bio-Bäuerin Marlies, die von Lina Wendel gespielt wird. Auch an der Tankstelle Klinkicht wird ermittelt, dessen Besitzer spielt der Hamburger Schauspieler Tim Porath.

Vor Ort betonte Maria Furtwängler wie wichtig der Bioanbau und gute Böden für die Landwirtschaft und die Zukunft des Planeten seien. Sie selbst schätze das Obst aus dem Alten Land sehr und ganz besonders die Äpfel, die auch im neuen Tatort eine gewichtige Rolle spielen werden.

Um in ihre Rolle zu schlüpfen und das Gefühl 'Altes Land' aufzunehmen, habe sie sich extra in Jork ein "Air'bnb"-Zimmer genommen. Am drehfreien Wochenende habe sie den Wildpark Schwarze Berge mit dem Fahrrad besucht.