Drei neue Fitnessgeräte: Harburger Stadtpark bekommt Inklusive Fitnessstation

Marmstorf – Der Harburger Stadtpark bekommt eine inklusive Fitnessstation. In der Nähe der „Hockeywiese“ soll eine inklusive Bewegungsinsel errichtet werden, auf der niedrigschwellige Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung aller Generationen bereitgestellt werden.

Die Arbeiten am Parkweg parallel zum Nymphenweg sollen am heutigen Dienstag, 9. Mai, beginnen. Während der Arbeiten ist der Parkweg entlang des Nymphengrabens gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt über den parallel verlaufenden Nymphenweg. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2023 an.

Für die inklusive Fitnessstation im Harburger Stadtparkt werden entlang des Parkweges aufeinander-folgend drei Fitnessgeräte angeordnet. An diesen kann insbesondere die Arm-, Brust-, Schulter- und Rückenmuskulatur trainiert werden.

Mit einem Parcours aus Stufen und Materialwechseln im Bodenbelag werden die Motorik und die Bein- und Gesäßmuskeln gestärkt. Die Arm-, Brust- und Schultertrainer sind barrierefrei vom Rollstuhl aus bedienbar. Die Geräte sind sowohl allein als auch zu zweit gleichzeitig nutzbar. Neben der Aktivierung und Förderung der Gesundheit von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen bildet die inklusive Fitnessstation im Harburger Stadtpark einen Begegnungsort im öffentlichen Raum.

Die Maßnahme wird durch den Masterplan Active City sowie durch das Bezirksamt Harburg finanziert. cb