Elektrisch und autonom: Studierende der TU Hamburg stellen neuen Rennwagen vor

Harburg - Stinkende Abgase und lärmende Motoren: Was bei einem gängigen Formel-1-Rennen normal ist, haben rund 70 Studierende der TUHH in ihrem Formula-Student-Team längst abgeschafft. Ihr Rennwagen ist elektrobetrieben. Am Freitag haben sie ihr neues Modell, den egn23, auf dem Großmarkt in Hamburg präsentiert - mit dabei war auch Verkehrssenator Anjes Tjarks. Innerhalb eines Jahres haben die Studierenden aus unterschiedlichen Ingenieurfachrichtungen gemeinsam an dem elektrisch betriebenen Wagen getüftelt. In dem internationalen Konstruktionswettbewerb Formula Student messen sich studentische Teams aus der ganzen Welt.

Seit 2017 gehört zur Formula-Student auch die Driverless-Kategorie, für die ein autonom fahrendes Modell entwickelt werden muss. Der egn23 präsentiert sich als Alleskönner: Er tritt mit Fahrer in der Electric Klasse an, andererseits kann er auch autonom fahren und ist somit ebenfalls in der Driverless Klasse einsetzbar. Technisch wurde das Vorjahresmodell weiter optimiert: Verbesserte Radbaugruppen, Hochleistungsfasern zur Gewichtsoptimierung, ein neuer mehrteiliger Heckflügel für die Aerodynamik. So kann eine Höchstgeschwindigkeit von 105 Stundenkilometer erreicht werden. Die 100er-Marke ist bereits nach 3,5 Sekunden erreicht.

„Wir wollen den Studierenden der TU Hamburg mit unserem Projekt die Möglichkeit geben, die Theorie aus den Vorlesungen in der Praxis zu erleben und anzuwenden“, sagt Thorben Ehlers, Teamcaptain von e-gnition. „Einen Einblick in die Welt des Motorsports zu erlangen und an zukunftsorientierten Themen mit modernster Technik zu arbeiten. Dafür braucht man nur Zeit und Motivation, sich neben dem Studium zu engagieren, und ich bin dem Team sehr dankbar für ihre beeindruckende Leistung bisher.“ cb