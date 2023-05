Endlich ist er da: Auf dem Wochenmarkt gibt es wieder Spargel aus der Region

Harburg - Darauf haben die Fans in diesem Jahr lange warten müssen: Endlich hat die Spargelsaison auf dem Harburger Wochenmarkt begonnen. Seit einigen Tagen wird wieder das königliche Gemüse in der Region geerntet. „Wir sind mit gut zehn Tagen Verspätung in die Saison gestartet. Es war einfach zu kalt und zu nass gewesen“, sagte Henning Paro, der Bardowicker Gemüsehändler gegenüber harburg-aktuell.

Doch jetzt bekommt der Spargelfan wieder alle Zutaten für ein köstliches Spargelgericht auf dem Harburger Wochenmarkt. Sogar die ersten neuen Kartoffeln werden sind zum Start in die Spargelsaison erhältlich.

Das Kilogramm Spargel kostet derzeit 9 bis 9,80 Euro. Großartige Preissprünge nach unten sind in dieser Saison nicht zu erwarten. Preissteigerungen, unter anderem beim Mindestlohn für die Erntehelfer, sorgen dafür, dass der Spargel aus der Region ein relativ teures Vergnügen bleibt.

Die Spargelsaison ist recht kurz: Der letzte Spargel wird am Johannistag gestochen. Und der fällt dieses Jahr auf den 24. Juni. cb