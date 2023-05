Neuländer See: Schnuppersegeln mit der Segelvereinigung Sinstorf

Neuland - Die Segelvereinigung Sinstorf e.V. veranstaltet am Sonntag, 7. Mai, ein kostenloses Schnuppersegeln auf dem Neuländer See in Neuland. Von 11 und 17 Uhr können Kinder und Erwachsene das Segeln ausprobieren.

Kinder ab acht Jahren können erste Erfahrungen im Segeln mit einem Optimisten Boot sammeln, sei es als Mitfahrer oder auch als Steuermann. Für Jugendliche und Erwachsene stehen moderne Jollen zur Verfügung, erfahrene Vereinsmitglieder und Trainer im Motorboot begleiteten die Gäste.

Vorkenntnisse im Segeln sind nicht nötig, jedoch sollten Schwimmkenntnisse auf Bronze-Niveau vorhanden sein. Die Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk (am besten Turnschuhe) und Ersatzkleidung mitbringen.

Die Segelvereinigung Sinstorf bietet zudem Trainingskurse für Kinder und Jugendliche aller Erfahrungsstufen und Erwachsenen mit Vorerfahrung an drei Tagen pro Woche sowie Ferienkurse an. Weitere Informationen gibt es mit einem Klick hier.