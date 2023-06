Entenrennen der Rotarier: Fast alle Lose gingen im Vorverkauf weg

Harburg – In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Am Sonntag, 18. Juni, veranstaltet der Rotary-Club Hamburg Harburg das „13. Entenrennen" auf und an der Außenmühle, ein Spektakel für die ganze Familie. Beginn ist um 12 Uhr. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Harburger Tafel.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden bei sechs Verkaufsaktionen bei Obi und Matthies Rennlizenzen verkauft. Und das war ein voller Erfolg: „Wir wurden teilweise überrannt. Von den 3000 Losen wurden rund 2800 bereits verkauft. Mit diesem super Ergebnis sind wir sehr zufrieden“, sagt Peer-Marten Scheller von den Rotariern.

Am Tag der Veranstaltung stehen also noch rund 200 Lose für kurzentschlossene Teilnehmer zur Verfügung. Dann sind die 3000 Lose für die Rennenten ausverkauft.

Die Freiwillige Feuerwehr Eißendorf wird die Enten ab 13 Uhr mit ihrem Wasserstrahl „antreiben“. Es gibt über 200 sehr attraktive Preise, unter anderem den Aufenthalt in einem Wellness-Hotel, Reisegutscheine, diverse Einkaufsgutscheine und vieles mehr.

Neben dem Rennen gibt es in der Zeit von 12 bis 15 Uhr ein buntes Rahmenprogramm und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. cb