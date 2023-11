Erinnern für die Zukunft: Die Harburger Gedenktage haben begonnen

Harburg – Mit der Auftaktveranstaltung in der Harburger Fischhalle haben die Harburger Gedenktage begonnen. Traditionell finden im November in Harburg die Gedenktage statt. In diesem Jahr wieder unter dem Leitspruch: „Erinnern für die Zukunft“.

Veranstaltet von der „Initiative Gedenken in Harburg“ mit Unterstützung des Bezirksamtes und der Bezirksversammlung Harburg. Die zahlreichen beteiligten Organisationen haben ein umfangreiches und interessantes Programm ermöglicht, das bis Ende November unterschiedlichen Themenschwerpunkte bietet.

Harburger Schulen, Kultureinrichtungen, politische und gesellschaftliche Organisationen sowie Vereine beteiligen sich an den „Harburger Gedenktagen“.

Sie erinnern an die Opfer und die Verfolgten des Nationalsozialismus - mit dem Fokus auf Akteure und Ereignisse im Bezirk Harburg, sie schauen aber auch auf Gegenwart und Zukunft.

"Extremismus, Diskriminierung und Verfolgung, Flucht und Vertreibung, Krieg, Selbstbehauptung und Widerstand sind leider immer und auch gerade jetzt im Jahre 2023 aktuelle Themen", sagt Mitorganisator Klaus Barnick.



So präsentieren etwa die Bücherhallen in Harburg und Neugraben vom 1. bis zum 30. November Medien zum Thema Rassismus und Verfolgung. Und am Sonntag, 5. November, beginnt ein Stolpersteinrundgang um 15 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz.

Neben den vielen anderen Veranstaltungen bildet der von der Initiative, dem Bezirksamt und der Bezirksversammlung veranstaltete Schweigemarsch am Freitag, 10. November, vom Jüdischen Friedhof auf dem Schwarzenberg zum Synagogenmahnmal in der Eißendorfer Straße, im Gedenken an die Pogromnacht 1938 in Harburg den Mittelpunkt. Beginn ist um 17 Uhr am Jüdischen Friedhof.

Das gesamte Programm der Gedenktage gibt es mit einem Klick hier sowie in den in Harburg und Neugraben ausliegenden Programmheften. cb