Grünkohlessen des Handwerks: Laudatio der Senatorin für Dierk Eisenschmidt

Harburg – Große Ehre für Harburgs Handwerks-Urgestein: Beim Grünkohlessen des Harburger Handwerks hielt Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard die Laudatio für Harburgs langjährigen Bezirkshandwerksmeister Dierk Eisenschmidt.

Bis September dieses Jahres war der über die Grenzen Harburgs hinaus bekannte Konditormeister mehr als 20 Jahre an der Spitze des Harburger Handwerks im Einsatz. Jetzt bilden Rene Rückert, Pascal Henning und Steffi Jensen das Team der Bezirkshandwerksmeister in Harburg.

Das Grünkohlessen des Harburger Handwerks ist seit mehr als 30 Jahren ein Pflichttermin: Nicht nur viele Handwerksmeister folgen der Einladung – auch Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Verwaltung sind gern dabei, wenn zum Jahresende die Zweigstelle Harburg der Hamburger Handwerkskammer zu Tisch bittet.

Dieses Mal fand das Event erstmals im Elbcampus der Handwerkskammer statt. Und mit 130 Teilnehmern gab es dieses Jahr erfreulich viele Zusagen. Unter den Gästen waren neben vielen Handwerksmeistern Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, HTB-Präsident Michael Armbrecht, Uta Rade, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden, Ingo Mönke, der 1. Patron der Harburger Schützengilde, Viktoria Isabell Ehlers (FDP), Uwe Schneider und Rainer Bliefernicht von der CDU sowie Thorsten Römer, kaufmännischer Geschäftsführer des Harburger Museums.

Neben dem leckeren Grünkohl - zubereitet von der Elbcampus-Gastronomie - war die Rede von Melanie Leonhard ein weiterer Höhepunkt des Events: „Zehn Jahre waren sie Bezirkshandwerksmeister, bevor sie 2013 - da waren sie 73! – den Staffelstab an Peter Henning übergeben haben“, so die Senatorin. „Aber auch in der zweiten Reihe blieben sie weiter dabei und aktiv. Und nach dem unerwarteten Tod von Peter Henning haben Rainer Kalbe und Sie dann die Geschicke des handwerklichen Ehrenamts in Harburg gelenkt - bis zu den Wahlen im September. Lieber Dierk Eisenschmidt: Sie sind ja inzwischen selbst eine Harburger Institution und für ihren über 20-jährigen Einsatz für das Handwerk möchte ich mich bedanken."

Beim anschließenden Get-Together nutzten die Gäste die Möglichkeit zum geselligen Austausch und Netzwerken. cb