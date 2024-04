Erste Spende aus den Lionstagen: 5000 Euro für die Elisabeth-Lange-Schule

Harburg – Im November fanden bereits zum 15. Mal die Harburger Lionstage im Phoenix-Center statt. Wie berichtet war die zweitägige Veranstaltung, organisiert von den drei Harburger Lions-Clubs Harburger Berge, Harburger Altstadt und Harburg Hafen mit großzügiger Unterstützung des Phoenix-Centers, ein voller Erfolg.

Auf diese Weise kamen durch Kuchen- und Waffelverkauf und der großen Tombola wieder ein stolzer Betrag zustande, der an verschiedene Harburger Einrichtungen gespendet wird. Am Mittwoch waren zwei Mitglieder des Lions-Clubs Harburger Altstadt an der Elisabeth-Lange Schule, um an Schulleiter Tobias Langer einen Scheck in Höhe von 5000 Euro zu übergeben.

Club-Präsident Mike Oswald wurde von seinem Kollegen Dirk Alert, der die Schulprojekte koordiniert, zu diesem Termin begleitet. Mit dem Geld sollen unterschiedliche Schulprojekte unterstützt werden. Seit Januar 2020 besteht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Lions-Club Hamburg-Harburger Altstadt und der Elisabeth-Lange-Schule in Eißendorf.

An der Schule konnten mit der Unterstützung alle Klassenleitungen für die Jahrgänge 5 bis 8 im Programm „Lions Quest“ ausgebildet werden, Bücherkisten für alle Klassen der Jahrgänge 5 bis 8 zur Umsetzung des neu implementierten Lesebandes angeschafft werden und der der private Musikunterricht bei finanziellen Notlagen in den Familien und die Musikinstrumente der 2020 gegründeten Bigband der Schule finanziert werden.

„Mit der aktuellen Spende wird es ermöglicht, die erfolgreichen Projekte weiter zu finanzieren“, sagte Schulleiter Tobias Langer, der sich für die großartige Unterstützung der Lions herzlich bedankte. (cb)