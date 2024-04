Führung des NABU: Bergmolch, Erdkröte & Co. im Eißendorfer Forst

Eißendorf - Im Frühjahr wandern jedes Jahr die Amphibien zu Ihren Laichgewässern. Durch Krötenzäune und Amphibienleitsystemen versuchen die Umweltverbände in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, die Verluste, die durch Überfahren auf den Straßen auf der Wanderung entstehen, zu vermeiden.

Im Eißendorfer Forst befindet sich ein solches System sowie Laichgewässer. Am Sonnabend, 6. April, werden die NABU-Experten im Eißendorfer Forst einen Einblick in die Welt der Amphibien geben. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr an der Bushaltestelle Appelbüttel (Buslinien 340, 4200, 4210).

Bitte Taschenlampe mitbringen, sofern vorhanden. Da es dort matschig ist, ist wasserfestes Schuhwerk angesagt. Anmeldungen bitte über unsere Internetseite: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de