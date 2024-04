Spielwiese für Hunde: Neue Hundeauslauffläche am Neuländer See ist fertig

Neuland – Am Neuländer Baggersee entstand Harburgs neue Hundeauslauffläche: Hierfür wurde eine 3000 Quadratmeter große Rasenfläche mit einem 1,40 Meter hohen Doppelstabgitterzaun eingezäunt.

Auf der neuen Auslauffläche können Hunde, mit Ausnahme der gefährlichen Hunde im Sinne des Hamburgischen Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden, ohne Leine toben.

Insbesondere zu der jetzt beginnenden Brut- und Setzzeit, können sich Hunde hier frei bewegen, ohne Wildtiere zu stören. Durch den umliegenden Baumbestand verfügt die Fläche auch im Sommer über Schatten. Zudem wurden drei Bänke aufgestellt, die die Hundebesitzer zum Verweilen einladen.

Die Fläche liegt im vorderen Bereich der Grünanlage an einer beliebten „Gassirunde um den See“. „Durch die Neuanlage der Hundeauslauffläche konnte eine Versorgungslücke im Harburger Osten geschlossen werden“, so das Bezirksamt. Die beliebte Liegewiese am Neuländer See bleibt für die Parkbbesucher uneingeschränkt bestehen. cb