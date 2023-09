Family Day: Shopping-Sonntag für die ganze Familie lockte viele Menschen in die City

Harburg – Erfolgreicher Shopping-Sonntag für die ganze Familie: Beim Family Day, der dritten Sonntagsöffnung in diesem Jahr, strömten viele Menschen in die Harburger City, um zu Shoppen, die angenehme Herbstsonne zu genießen oder sich vom vielfältigen Programm begeistern zu lassen.

Das Harburg Marketing hatte viele Highlights zusammengestellt, die auf die ganze Familie zugeschnitten waren, und war am Ende des Tages sehr zufrieden: „Rund 40.000 Menschen waren an diesem Tag in der City unterwegs“, sagte Antonia Marmon.

Der Shopping Sonntag war zugleich der Abschlusstag von „Play the Piano“, eine Harburger Aktion, die auch auf der anderen Seite der Elbe wahrgenommen wurde. Auch weil eines der zehn Pianos der Botschafter Harburgs beim Reeperbahn-Festival war. An vielen Orten in Harburg erklangen nicht nur heute Klavierklänge, denn seit dem 9. September standen die Pianos für jedermann zum Spielen bereit.

Am Sonntag sollte es noch zwei Auftritte vom ukrainischen Musiker Garri Setyan mit Mini-Klavierkonzerten geben, doch der Musiker war krank und musste die Auftritte in Harburg absagen.

Auf dem Rathausplatz luden eine Bühne, infostände, Hüpfburg, Kinderschminken und die Robotik-Show zum der TUHH zum Verweilen und Mitmachen ein. Highlights waren die umjubelten Auftritte der kleinen Tänzer des Tanzhauses Hesse und der farbenprächtige Auftritt der lateinamerikanischen Folklore-Formation „Munay“. Auch sehr gefragt: Stadtmaler Ralf Schwinge malte mit den Besuchern ein Gemeinschaftsbild.

Im Phoenix-Center zog die die Ausstellung „MatheMagie“ die Besucher aller Altersklassen in den Bann. Und Tausendsassa Peter Sebastian moderierte den Hula-Hoop-Wettbewerb auf dem Platz vor dem Marktkauf-Center.

Rappelvoll war es auch bei Aldi in den Harburg Arcaden: Dort sorgte die Aktion „50 Prozent auf alles außer Nahrungsmittel“ für viele prall gefüllte Einkaufswagen. Für gute Stimmung am Arcaden-Eingang in der „Lü“ sorgte Radio-Hamburg Moderator „Mr. Happy“.