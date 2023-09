In Maschen und Stelle: „Digitaler Service“ der Sparkasse feiert Premiere

Harburg - Die Serviceberatung in der Sparkasse Harburg-Buxtehude wird digitaler, bleibt aber persönlich. Mit der Einführung des „Digitalen Service“ in den Beratungscentern Maschen und Stelle geht die Sparkasse neue Wege. Der größte Vorteil für die Kunden: die Ausweitung der Servicezeiten auf fast 40 Stunden pro Woche. Persönliche Beratung durch die Finanzberater der Sparkasse bleibt an beiden Standorten erhalten.

Die Ansprüche der Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Serviceleistungen werden immer weniger nachgefragt, die Menschen wollen heute möglichst einfach über den Kanal ihrer Wahl Bankgeschäfte selbst erledigen. Gleichzeitig ist der Wunsch nach einer individuellen und persönlichen Qualitätsberatung unverändert stark, insbesondere wenn es um komplexere Finanzthemen wie die Geldanlage oder eine Baufinanzierung geht.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden und den Kundenservice vor Ort sicherzustellen, geht die Sparkasse Harburg-Buxtehude neue Wege und richtet an ersten Standorten einen „Digitalen Service“ ein. In den Beratungscentern Maschen und Stelle können Kunden zukünftig über ein modernes Video-Terminal direkten Kontakt mit einer Beraterin oder einem Berater aus dem Serviceteam der Sparkasse herstellen. Und das auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Stefan Weber, stellvertretender Leiter des Kundenservice-Centers der Sparkasse Harburg-Buxtehude und verantwortlich für den digitalen Service, erklärt, was sich dahinter verbirgt und wie er funktioniert: „Im Beratungscenter gibt es einen separaten, geschützten Raum für den digitalen Service. Nach Betreten wird auf der Video-Stele automatisch ein Serviceberater zugeschaltet. Nun können die Anliegen und Wünsche der Kunden persönlich besprochen und auch gleich erledigt werden.“ Die Bedienung sei einfach und intuitiv, so Weber, technische Kenntnisse oder auch eine gesonderte Anmeldung seien nicht erforderlich.

Wichtig ist Stefan Weber zu betonen, dass die Kunden weiter von Angesicht zu Angesicht mit Serviceberatern der Sparkasse Harburg-Buxtehude sprechen. Denn das schätzen insbesondere unsere älteren Kunden. „In unserem digitalen Service arbeiten sechs erfahrene Beraterinnen und Berater, die speziell für den Video-Service geschult wurden und den Kunden bei ihren Servicethemen helfen. Persönlicher Service ist uns weiterhin wichtig – auch wenn er digital erfolgt.“

Mit wenigen Ausnahmen ist alles, was bisher am Schalter abgewickelt wurde, auch über den digitalen Service machbar. Unter anderem kann man ein Konto anlegen oder ändern, Bescheinigungen ausstellen lassen, Daueraufträge einrichten, einen Dispokredit anlegen und ändern oder Termine vereinbaren. Im SB-Bereich stehen weiterhin ein Geldautomat und ein Multifunktions-Terminal zur Verfügung.

Der größte Mehrwert für die Kunden in Maschen und Stelle liegt in den deutlich ausgeweiteten Servicezeiten. Der digitale Service ist am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 9 bis 16 Uhr nutzbar. „Bislang haben wir unsere Beratungscenter an manchen Tagen nur halbtags geöffnet, an anderen gar nicht mehr. Mit dem digitalen Service können wir unsere Servicezeiten mehr als verdoppeln, wir sind fast 40 Stunden pro Woche für unsere Kunden vor Ort erreichbar“, erklärt Silke Heitmann, für das Beratungscenter Stelle verantwortliche Regionalleiterin der Sparkasse Harburg-Buxtehude.