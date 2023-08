Ferienprogramm: Unbeschwerte Momente für Kinder aus der Ukraine

Harburg – Für viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ist es bereits der zweite Sommer in Deutschland. Im Rahmen eines Sommerferienprogramms organisieren die Johanniter verschiedene Ausflüge für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Das jüngste Ziel war der Wildpark Schwarze Berge.

Mit dem Bus ging es von der Flüchtlingsunterkunft in Neu Wulmstorf nach Vahrendorf. Gut ausgestattet mit Regenschirmen und Regenjacken wanderten die Kinder, Jugendlichen und ihre Betreuungskräfte durch den gesamten Wildpark und trotzten dem Regen. "Für die Kinder ist es so wichtig, dass sie auch mal die Flüchtlingsunterkunft verlassen und sich hier in der Natur bewegen", sagt Markus Burghard, Koordinator in der Flüchtlingshilfe der Johanniter.

Neben der Bewegung stand das Kennenlernen von verschiedenen Wildtieren auf dem Programm. So konnten die Kinder Bisons, Luchse, Schlangen, Damwild, Ziegen und vieles mehr bestaunen und so gleich wieder ein paar neue Vokabeln lernen. "Für viele Kinder ist es der zweite Sommer in Deutschland. Mit den durch Spenden finanzierten Ausflügen möchten wir unbeschwerte Momente schaffen und für ein wenig Abwechslung in den sechs Wochen Sommerferien sorgen", sagt Burghard. cb