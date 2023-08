Marmstorf: Am EKZ entstanden vier neue HVV-Switch-Parkplätze

Harburg – Unter dem Motto „Mehr Carsharing für den Hamburger Süden“ fallen Parkplätze weg und es entstehen dafür in Harburg immer mehr "Mobilitätspunkte". Auch in Marmstorf, auf dem hinteren der beiden Parkstreifen vor dem Einkaufszentrum am Ernst-Bergeest-Weg, sind jetzt vier Stellplätze für Normal-Parker weggefallen. Dafür entstanden vier neue HVV-Switch-Parkplätze.

Drei Tage hat es gedauert, die vier der 16 Parkplätze des hinteren Abschnitts umzubauen. Am heutigen Freitag wurden die Baustellenschilder entfernt.

Die Parkplätze stehen exklusiv für die Services von cambio, SIXT share, SHARE NOW und MILES zur Verfügung. Wer dort unberechtigt sein Auto abstellt, muss eine Vertragsstrafe von 20 Euro bezahlen. Darauf weist das neue Schild an den Stellplätzen hin.

Bereits im April dieses Jahres fielen in Harburg zehn Stellplätze weg. Vier in Heimfeld am Alten Postweg und sechs am Centrumshaus in der Harburger City. Mit den neuen Mobilitätspunkten wollen die Anbieter ihre Bediengebiete im Süden Hamburgs schrittweise weiter ausbauen, heißt es. cb