Fit ins neue Jahr: Nur wenige Tage nach Silvester gibt es den ersten Shopping-Sonntag

Harburg – Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel steht der erste Shopping-Sonntag auf dem Programm: Am Sonntag, 7. Januar, dreht sich alles um das Thema „Fit ins neue Jahr“. Harburg startet am ersten Sonntag des Jahres mit viel Action, Spaß und Freude ins neue Jahr 2024.

Die Themenschwerpunkte Sport, Fitness und Gesundheit stehen am Shopping-Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Mittelpunkt der Harburger City. Dies wird durch eine Vielzahl von Aktionen und Informationsständen umgesetzt. Sowohl Sportbegeisterte als auch alle, die fit sind oder es werden möchten, dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Nach dem beeindruckenden Erfolg bei verschiedenen Sportveranstaltungen in den letzten Jahren wird die bewährte Firma M + M Eventkonzepte auch in diesem Jahr aktiv in die Veranstaltung integriert. Es erwarten die Teilnehmer fantastische sportliche Herausforderungen mit individuellen Modulen. Wer ist geschickt oder hat die längste Ausdauer? Ob beim Torwandschießen, dem Eiskletterberg oder auf dem Snowboard-Simulator – mit den individuellen Sportmodulen entstehen spektakuläre Aktionsbereiche.

In diesem aktiven Programm haben Besucher die Möglichkeit, sportliche Herausforderungen zu entdecken und die City auf unterhaltsame Weise zu erobern.

In Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen Sport und Gesundheit wurde ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt. In der Lüneburger Straße erwartet die jungen Teilnehmer ein aufregendes Abenteuer: Sie haben die Möglichkeit, sich am Eiskletterberg auszuprobieren, während sich die Erwachsenen an den kulinarischen Ständen stärken oder selbst den Eiskletterberg erklimmen können.

Bei der ersten Veranstaltung mit Sonntagsöffnung im Jahr 2024 erwartet die Besucher im Phoenix-Center ein aufregendes Highlight: einen Snowboardsimulator. Hier können Interessierte ausprobieren, wie es sich anfühlt, Snowboard zu fahren und herausfinden, wer am längsten auf dem Simulator stehen bleibt. Gleichzeitig bietet das neue Geschäft Kunz Hörsysteme einen kostenlosen Hörtest für alle interessierten Besucher an. In den Harburg-Arcaden wird es kreativ: Der Künstler Sly wird gemeinsam mit den Kindern in seinem Habibi-Atelier basteln.

Die Seevepassage wird zu einem mehrsprachigen Informationsportal, in dem MiMi Hamburg in verschiedenen Sprachen über Gesundheitsangebote informiert. In der Harburg Info erhalten Besucher eine Stempelkarte, mit der sie an verschiedenen Stationen Stempel sammeln und ein Harburg-Goodie gewinnen können. Auf diese Weise sind die 10.000 Schritte garantiert erreicht.

„Auf geht`s in ein sportliches 2024. Wir freuen uns das Jahr direkt mit einem Event für Harburg begrüßen zu dürfen und sehen uns beim Snowboarden.“ Übrigens: Die nächste Veranstaltung mit Ladenöffnung steht bereits am 24. März unter dem Motto „Harburg ist bunt“ an.