Jetzt anmelden: Sternsinger sind bald wieder unterwegs zu den Menschen in Harburg

Harburg - Anfang Januar machen sich die Sternsinger wieder auf ihren Weg zu den Menschen in Harburg. Am 6. und 7. Januar 2024 sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Maximilian Kolbe im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ bringen die Botschafter der Nächstenliebe den Segen „Christus segne dieses Haus“ an die Türen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.

Wie in jedem Jahr werden die Sternsinger neben dem Harburger Rathaus auch die Rotarier, die Schützengilde und das Hotel Lindtner besuchen. Wer die Sternsinger zu sich einladen möchte, kann sich bis zum 2. Januar anmelden, und die Sternsinger zu sich einladen. Zum Anmelde-Formular geht es mit einem Klick hier!

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion ist Amazonien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren.

Rund 1,31 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mit denen Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). cb