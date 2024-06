Featured

Fronleichnam: „Gottesdienst im Gehen“ an der Katholischen Schule Harburg

Harburg – Während der kirchliche Feiertag Fronleichnam am vorigen Donnerstag in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag ist, hieß in Hamburg für alle Kinder „Ab in die Schule!“, wie an jedem anderen gewöhnlichen Donnerstag. Doch um diesen Tag gebührend zu würdigen, organisierte man an der Katholischen Schule Harburg einen ganz besonderen Schultag.

In Grüppchen machten sie sich mit ihren Lehrern auf in Richtung Göhlbachtal: Ein „Gottesdienst im Gehen“, nicht in der Kirche sitzend, sondern unterwegs und draußen stand auf dem Programm.

„An drei Stationen luden sie zuerst Jesus in ihre Mitte ein, erfuhren dann von der Kraft, die im Brot steckt. Dabei entstand nach und nach ein buntes Bodenbild, das zum einen zeigte, wie Brot, das uns Kraft schenkt, entsteht“, sagte Mitorganisatorin Brigit Masur, und fügt hinzu: „Außerdem erinnerte das Bild die Kinder auch an eine Monstranz, das kostbare Schaugerät, in dem die geweihte Hostie in der Kirche gezeigt wird.“

Und dann die große Überraschung: Da stand eine Monstranz, ganz echt, goldglänzend und mit dem Allerheiligsten – Brot.

Als sich am Ende die einzelnen Klassen jeweils noch ein Brot teilten, wurden direkt Erinnerungen wach an Gründonnerstag, als Jesus das Brot teilte. Und an sein Versprechen: „Wenn ihr das Brot teilt und an mich denkt, dann werde ich bei euch sein!“

So gestärkt konnte der (Schul-)Tag dann auch noch weiter gehen...