Sportpark Außenmühle eröffnet: Für 4,1 Millionen Euro entstand ein Sport-Paradies

Harburg – Endlich geschafft! Harburgs neuer Supersportplatz ist fertig und wurde am heutigen Sonnabend nach rund zweijähriger Bauzeit feierlich eröffnet. Für 4,1 Millionen Euro – etwas mehr und etwas später als ursprünglich geplant - ist hier eine Anlage entstanden, die Hamburg weit ihresgleichen sucht.

Der neue Sportpark Außenmühle wurde durch Finanzsenator Dr. Andreas Dressel – er war bereits beim ersten Spatenstich im April 2022 dabei - und durch die Harburger Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen feierlich eröffnet.

Der Sportpark befindet sich in unmittelbarer Nähe des Außenmühlenteiches. Seit Oktober 2018 war der Sportplatz gesperrt. Unter anderem funktionierte die Drainage nicht mehr, so dass der Platz ganzjährig durchnässt war. Um das Problem der Vernässung zu beheben, wurde das Gelände um 30 Zentimeter angehoben und die Regendrainagen führen in die unterirdisch geführte Engelbek.

Jetzt finden Hobby-, Vereins- und Freizeitsportler auf dem Areal eine wahres Sport-Paradies: An Sportanlagen befinden sich dort ein Multifunktionssportfeld für Fuß-, Basket- und Handball, ein Beachvolleyballfeld, Calisthenics- und Parcours-Anlagen, eine 400 m-Laufbahn, eine Weitsprunggrube, Tischtennisplatten, eine ActiveCity-Sportbox und ein Kinderspielplatz.

Der Sportpark hat eine Fläche von 27.000 Quadratmetern, von denen 10.000 Quadratmeter auf die Sportflächen entfallen. 4.000 Quadratmeter entfallen auf gepflasterte Flächen, während die Rasenflächen ebenfalls 4.000 Quadratmeter umfassen. Im Sportpark wurden acht Bäume und 180 Sträucher gepflanzt. Um eine Vernässung des Geländes zu vermeiden, wurde das Gelände angehoben und es wurden fast zwei Kilometer Entwässerungsleitungen verlegt.

Die Gäste gelangen über vier großzügige Eingänge auf das Gelände, von denen einer barrierefrei ist. Außerdem wurde der Weg von der Wilstorfer Straße heller und breiter und somit einladender gestaltet.

Da der Sportpark Außenmühle eine bezirkliche Sportanlage ist, sind dort außerhalb des Schul- und Vereinssports alle Freizeitsportler herzlich willkommen.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 4,1 Millionen Euro. Der Anteil des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen lag bei rund 2,5 Millionen Euro, der Anteil des Quartiersfonds IV der Finanzbehörde bei 475.000 Euro. Hinzu kamen Mittel des Sanierungsfonds in Höhe von 840.000 Euro und Mittel des Bezirksamtes Harburg und dem bezirklichen Sportstättenbau in Höhe von 280.000 Euro.

Geöffnet ist die Sportanlage für die Öffentlichkeit zu folgenden Zeiten: Dienstag bis Freitag, 16 bis 21 Uhr, und Samstag von 11 bis 21 Uhr. Unter der Woche ist die Nutzung des Großspielfeldes dem Vereinssport vorbehalten.