Preisträger: Schülerzeitungen aus Harburg gehören zu den besten in Hamburg

Harburg – Schülerzeitungen aus Harburg gehören zu den besten in Hamburg. Die "Grumbrechtstraßen News" der Schule Grumbrechtstraße, der "Neue Elfenbote" der Schule Elfenwiese und die "Neugrabener Junior Schülerzeitung" der Grundschule Neugraben gehören zu den Preisträgern des Hamburger Schülerzeitungspreis, der am Donnerstag verliehen wurde.

In einem feierlichen Rahmen hat Bildungssenator Ties Rabe am Donnerstagabend Hamburgs beste Schülerzeitungen ausgezeichnet. 33 Redaktionen aus Grundschulen, Förderschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien sind in diesem Wettbewerbsjahr angetreten. Eine Jury mit Vertretern der Schulbehörde, Journalisten, Lehrkräfte und Schüler hatte sich zuvor fleißig durch den kleinen Zeitungsberg gearbeitet und schließlich jeweils drei Finalistinnen und Finalisten aus jeder Schulform nominiert. Die drei erstplatzierten Zeitungen wurden für den Schülerzeitungswettbewerb der Länder auf Bundesebene nominiert.

Verliehen wurden die Preise im Miralles Saal der Jugendmusikschule am Mittelweg. Rund 150 Nachwuchs-Redakteure verfolgten gespannt die Veranstaltung. Viele von ihnen sind bereits "alte Hasen" im Zeitungsgeschäft. Fast alle Gewinner sind schon seit Jahren mit ihren Schülerzeitungen dabei und landen regelmäßig auf den vorderen Plätzen.

Gewonnen in der Kategorie Grundschulen haben diesmal die "Grumbrechtstraßen News" der Schule Grumbrechtstraße in Harburg. Zum fünften Mal in Folge auf dem Siegertreppchen ist bei den Förderschulen der "Neue Elfenbote" der Schule Elfenwiese in Harburg gelandet.

Abgerundet wurde der Erfolg durch die "Neugrabener Junior Schülerzeitung" der Grundschule Neugraben, die in der Kategorie Grundschulen den zweiten Platz belegte. cb