Internationaler Museumstag: Ausflug in die Steinzeit mit dem Harburger Museum

Harburg - Ausflug in die Steinzeit gefällig? Am Sonntag, 21. Mai, öffnet das Archäologische Museum in Harburg und Stadtmuseum Harburg (Harburger Rathausplatz 5) seine Türen zum Internationalen Museumstag. Das Ereignis, das jährlich vom Internationalen Museumsrat (ICOM) ausgerufen wird, bietet von 12 bis 16 Uhr ein extra auf diesen Tag zugeschnittenes Mit-Mach-Programm für kleine und große Besucher.

Der Internationale Museumstag zeigt zum 46. Mal die Vielfalt nationaler und internationaler Museen und auch in Hamburg beteiligen sich viele weitere Museen und Gedenkstätten. Das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg öffnet an diesem Tag seine Mit-Mach-Werkstatt von 12 bis 16 Uhr für alle Interessierten.

Dort können Materialien, Werkstoffe und Geräte, mit denen schon unsere Vorfahren in der Steinzeit gearbeitet haben, selbst ausprobiert werden: Es kann mit Erdpigmenten gemalt, mit dem Drillbohrer gebohrt oder auf Mahlsteinen Getreide gemahlen (Foto oben) werden. Die Teilnahme an der Mit-Mach-Werkstatt ist kostenlos. Besucher zahlen nur den Museumseintritt (6 Euro, Kinder bis 17 Jahren frei), eine Anmeldung ist nicht notwendig. cb