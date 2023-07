Geöffnet von 5.30 Uhr bis 22 Uhr: Eine DRK-Kita mit Extra-Service

Heimfeld - Wenn andere Familien beim Abendbrot sitzen oder ein Wochenend-Ausflug ansteht, geht es für Liam, Emilia oder Amari ins „Kinderwaldschlösschen“: Denn ihre Eltern haben Jobs oder Verpflichtungen, die sich mit üblichen Betreuungszeiten nicht in Einklang bringen lassen. Deshalb bietet die DRK-Kita in Heimfeld einen Extra-Service: die „erweiterten Öffnungszeiten“. Die Kita hat von 5.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Zwölf von insgesamt 80 Kindern werden frühmorgens, bis in den späten Abend oder am Samstag betreut. Immer dann ist in der „Eichhörnchen“-Gruppe im ersten Stock des Hans-Dewitz-Ring 2c alles etwas kuscheliger. Die Drei- bis Fünfjährigen haben die Räume ganz für sich – und die ungeteilte Aufmerksamkeit einer Erzieherin.

Marion Heider, seit 20 Jahren Kitaleiterin im Kinderwaldschlösschen, erklärt: „Die Kinder agieren in einem anderen Rhythmus und sie machen super mit. Sie sind an unser Team gewöhnt.“ Eingeplant werden SPA (Sozialpädagogische Assistenten), Erzieherinnen, Erzieher oder Minijobber. „Ist eine Kraft allein zuständig, wird eine zweite Kraft zur Rufbereitschaft eingeteilt, um im Notfall zu unterstützen“, so Marion Heider.

Oft arbeitet Jasemin in den „erweiterten Öffnungszeiten“. „Die Betreuung ist dann anders, finde ich. Die Kinder und ich genießen die intensive Zuwendung, die in einer kleinen Gruppe möglich ist“, beschreibt sie. Als SPA hat Jasemin im Kinderwaldschlösschen angefangen, vor wenigen Wochen konnte sie die Ausbildung zur Erzieherin beenden, jetzt steigt sie in Vollzeit ein.

Für Eltern sind die erweiterten Öffnungszeiten ein „extremes Glück“, wie Yuhana, Mutter einer Dreijährigen, beschreibt. Während Yuhana an einem Abendgymnasium in der City das Abitur macht, wird ihre Tochter Amari bis 20 Uhr in der Kita betreut. Damit der Tag nicht zu lang wird, kommt die Lütte erst ab Nachmittag.

Fast jeden Samstag stürmen Liam und Emilia die Treppe zur „Eichhörnchen“-Gruppe hinauf. Ihre Eltern sind in der Filialleitung eines Einzelhändlers in Neugraben und Wilhelmsburg tätig und müssen sonnabends arbeiten. „Wir haben lange nach einer passenden Kita gesucht. Das Kinderwaldschlösschen ist wie ein Jackpot für uns“, erklärt ihr Vater Farid.

Genutzte Betreuungsstunden der erweiterten Öffnungszeiten werden auf den Kita-Gutschein angerechnet. Deshalb bleiben Kinder wie Liam und Emilia dann innerhalb der Woche einen Tag zu Hause. Farid: „Freitag ist unser Familientag, da haben wir alle frei.“

Die Betreuung ist nicht in Gänze kostendeckend, wie Carsten Prante, Geschäftsführer der DRK gemeinnützige Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH, schildert: „Unser Angebot erfordert viel Personalplanung für wenig beliebte Arbeitszeiten und ist auch abhängig von der Nachfrage und der Gruppengröße. Aktuell überlegen wir in einer Arbeitsgruppe, wie wir diesen Service ausweiten können.“ cb

Kontakt DRK-Kita Kinderwaldschlösschen, Telefon 040 76 75 98 37, Mail: kita-kinderwaldschloesschen@drk-paedagogik.hamburg