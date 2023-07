Gutes Wetter und Horror-Komödie lockten gestern viele Besucher zum Sommer im Park

Harburg – Nach einem regnerischen Auftakt am Dienstagnachmittag, der nur relativ wenige Besucher an die Freilichtbühne im Stadtpark lockte, wurden die Organisatoren von „Sommer im Park“ am Abend mit sonnigem Wetter und vielen Besuchern vor der Bühne belohnt.

Weit mehr als 100 Zuschauer ließen sich vom Theaterstück „Dagon“ – eine Open-Air-Theater Horror-Komödie begeistern, welches vom Team des Harburger „antikynos” auf die Bühne gebracht wurde.

„Dieser gut besuchte Nachmittag zum Auftakt von Sommer im Park freut uns natürlich ganz besonders, vor allem nach den Anstrengungen beim Aufbau“, sagte Organisatorin Antonia Marmon vom Harburg-Marketing gegenüber harburg-aktuell, und ergänzt: „Wir freuen uns schon auf die nächsten fünf Tage des Festivals.“

Wie berichtet war es dieses Jahr ein echter Kraftakt, rechtzeitig mit dem Aufbau fertig zu werden. Wegen einer Techno-Veranstaltung auf dem Gelände am Wochenende hatten Antonia Marmon und ihr Team nur zwei Tage Zeit für den Aufbau. Außerdem kam ein Teil der Absperrgitter erst mit einem Tag Verspätung auf dem Festival-Gelände an.

Heute lautet das Motto „Hamburg Acoustics“. Unterschiedliche Singer/Songwriter treten auf der Bühne auf und für Kinder gibt es den „Outdoorharp-Workshop“, um spielerisch und musikalisch die Harburger Natur kennenzulernen.

Am Sonnabend, 29. Juli, erwartet die Besucher am Abend ein ganz besonderes Highlight beim Sommer im Park: Um 20 Uhr treten „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“ - natürlich in Originalbesetzung - auf. Wer dabei sein will: Noch gibt es Karten für das gut dreistündige Open-Air-Konzert. Die Tickets kosten 28,50 Euro.

Am Sonntag, dem letzten Tag von Sommer im Park, findet vormittags die 46. Harburger Sportlerehrung der Jugendlichen und Erwachsenen statt. Anschließend feiert Harburg Vielfalt. Von 12 bis 16 Uhr gibt es ein kostenloses Programm auf der Bühne und auf der benachbarten Wiese unter den Eichen. (cb)